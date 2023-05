Au lendemain de la hausse de 25 points de base du taux directeur de la Fed, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.85% à 7340 points hier alors que la BCE a à son tour procédé à un relèvement de 25 points de base des taux d'intérêt.

Christine Lagarde a notamment évoqué que la Banque centrale européenne prévoyait une hausse du même ordre en juin.



Sur le front des valeurs, Engie a gagné 1.28%, Sanofi 1.27%, Pernod Ricard 1.22% tandis que Téléperformance a décroché de 7.24%. Publicis a cédé 5.72%, ArcelorMittal 5.44%, Unibail 3.58% et Carrefour 3.2%.



Les indices américains ont également cédé du terrain, toujours préoccupés par le secteur bancaire, les banques régionales restant sous pression, à l'image de PacWest qui a fondu de 50.62% ou de Western Alliance (-38.52%).

Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.86% à 33127 points, le S&P500 a cédé 0.72% à 4061 points et le Nasdaq100 0.37%.

Après la clôture, les résultats d'Apple étaient salués, le titre progressait de 2.5% dans les échanges électroniques.



Aujourd'hui, l'indice Caixin PMI services est ressorti à 56.4 en Chine (57.8 le mois dernier). Les ventes au détail seront publiées à 11h en zone euro, avant le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.6%, avec 181K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%.

Dans cette attente, le CAC40 devrait s'inscrire en hausse de 0.35% à l'ouverture.



Techniquement, pas de changement, la dynamique reste baissière sous les 7393 points. A court terme, il faudra attendre la sortie des 7300/7393 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.