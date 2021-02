En légère hausse avant la BOE 04/02/2021 | 11:04 Laurent Polsinelli 04/02/2021 | 11:04 Envoyer par e-mail :

Contrairement à la préouverture, la bourse de Paris est repartie à la hausse ce matin, dans un climat toujours favorable avec la perspective de l’adoption du plan de relance américain alors que le Congrès a avancé sur une procédure destinée à adopter le plan, sans avoir besoin du soutien des républicains.

En attendant la décision de la Banque d’Angleterre en matière de politique monétaire à 13h, le CAC40 avance de 0.19% à 5573 points et Wall Street est attendue en timide hausse de 0.1%.



Du côté des statistiques, les ventes au détail ont progressé de 2% en zone euro (consensus 2.4%). Seront dévoilées à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 825 et la productivité qui devrait reculer de 2.9%. Les commandes industrielles, attendues en hausse de 0.7%, seront publiées à 16h.



Techniquement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 5545 points. On suivra de près la sortie des 5545/5626 points pour se positionner dans un sens comme dans l’autre.

