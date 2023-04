En légère hausse avant quelques résultats 18/04/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/04/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir inscrit un nouveau record absolu à 7552 points hier matin, la bourse de Paris a peu à peu rendu ses gains pour finalement terminer en repli de 0.28% à 7498 points. Les opérateurs ont ainsi opté pour quelques prises de bénéfices, avec la lourdeur initiale de Wall Street et dans l'attente des prochaines publications de sociétés de part et d'autre de l'Atlantique.



Du côté des valeurs, Publicis a gagné 2.45%, Worldline et Safran 2.19%, Airbus 1.43% et Bouygues 1.36% tandis que Renault a cédé 3.92%, Cap Gemini 3.38%, Unibail 2.25% et LVMH 2.15%. Dans le rouge à la cloche parisienne, les indices américains ont redressé la barre en toute fin de séance, soutenus notamment par le bon de l'indice Empire State manufacturier, qui est passé de -24.6 à +10.8.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.3% à 33987 points, le S&P500 s'est adjugé 0.33% à 4151 points et le Nasdaq100 0.06%.



Ce matin, les statistiques chinoises étaient globalement meilleures que prévu. Le PIB progresse de 4.5% au premier trimestre, avec la levée des restrictions sanitaires anti-Covid. Les ventes au détail grimpent de 10.6% (3.5% le mois dernier) et le taux de chômage retombe à 5.3% (5.6% précédemment). En revanche, la production industrielle est ressortie en hausse de seulement 3.9% (consensus 4.7% et 2.4% le mois dernier).

L'indice Zew allemand et la balance commerciale en zone euro seront publiés à 11h puis les permis de construire et les mises en chantier aux Etats-Unis à 14h30.

Concernant les sociétés, Bank of New-York, Bank of America, Johnson & Johnson et Goldman Sachs publieront leurs comptes avant l'ouverture de Wall Street puis Netflix après la clôture.



Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2% ce matin.

Techniquement, pas de changement, seul l'enfoncement de la zone des 7495 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7450/7432 points.





