En légère hausse avec la perspective d'un plan relance US

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5612 PTS

Tandis que la Fed a sans surprise laissé sa politique monétaire inchangée, le CAC40 s'inscrit en hausse de 0.25% à 5561 points aujourd'hui, la tendance restant soutenue par la perspective d'un accord sur un nouveau plan de relance au Congrès.

La Réserve Fédérale a indiqué qu'elle reste disposée à "utiliser toute la palette d'outils à sa disposition pour soutenir l'économie en ces temps difficiles", mais elle n'a pas modifié le rythme et la composition de ses achats d'actifs. Elle a, par ailleurs, révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour l'économie américaine, à +2,4% cette année, puis +4,2% en 2021 et +3,2% en 2022.



Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI est ressorti en baisse de 0.3% en zone euro. Les opérateurs attendent cet après-midi les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire et mises en chantier ainsi que l'indice PhillyFed à 14h30.

Outre-Atlantique, le S&P500 devrait inscrire de nouveaux records absolus dans les premiers échanges, les Futures laissant présager d'une hausse initiale de 0.5%.



En données horaires, le CAC40 poursuit ses oscillations horizontales faisant preuve de fermeté. Il faudra attendre la sortie du range 5480/5612 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

