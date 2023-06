Au terme d'une séance sans grand relief et en l'absence de publication macroéconomique majeure, la bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0.11% à 7209 points. La tendance est restée alourdie par les récentes statistiques sur l'activité décevantes de part et d'autre de l'Atlantique, confortant le scénario d'un ralentissement économique à l'échelle mondiale.



Du côté des valeurs, Publicis a engrangé 3.46%, Eurofins 2.47%, Worldline 2.27%, Veolia 2.53% et Saint Gobain 1.21% tandis qu'Orange a perdu 1.07%, Total 0.93% et Thalès 0.61%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en timide hausse, reprenant leur souffle après la forte progression de vendredi dernier, en raison de la remontée du chômage US à 3.7% et de la décélération de la hausse des salaires (+0.3%).

Le Dow Jones a gagné 0.03% à 33573 points, le S&P500 s'est adjugé 0.24% à 4283 points et le Nasdaq100 0.01%.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait ouvrir sur un gain de 0.1%, malgré la contraction de la balance commerciale chinoise (452B contre 618B le mois dernier), en raison de la faiblesse de la demande.

La séance sera de nouveau peu fournie en termes de statistiques, avec seulement les stocks pétroliers à 16h30 et le crédit à la consommation à 21H. En zone euro, la production industrielle allemande est attendue à 8h et la balance commerciale française à 8h45, puis les ventes au détail en Italie à 10h.



Graphiquement, la consolidation se poursuit. Une réaction positive semble se mettre en place sur la zone des 7182 points. Le débordement des 7224 points correspondant à la moyenne mobile à 20 heures pourrait permettre au rebond de se poursuivre en direction des 7246/7294 points.