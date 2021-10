En légère hausse dans les premiers échanges 25/10/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 25/10/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Pénalisé par la mauvaise orientation initiale de Wall Street et notamment des technologiques, le CAC40 a réduit ses gains vendredi en fin de journée et terminé en hausse de 0.71% à 6733 points.

Les indices Flash PMI étaient mitigés en zone euro, la croissance de l'activité des services a ralenti (54.7 contre 56.4 le mois dernier), alors que celle du secteur manufacturier est ressortie à 58.5 (58.6 précédemment).



Aux Etats-Unis, c'était le constat inverse avec un indice PMI manufacturier à 59.2 (60.7 le mois dernier), tandis que celui des services progresse à 58.2 (54.9 précédemment). Les indices américains ont ainsi clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.21% à 35677 points, signant ainsi un nouveau record alors que le S&P500 s'est effrité de 0.11% à 4544 points. Le Nasdaq100 a pour sa part perdu 0.87%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins débuter la séance en hausse de 0.3%.

Techniquement, le mouvement de consolidation se poursuit. A très court terme, on attendra la sortie des 6716/6776 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.





