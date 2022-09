En légère hausse dans les premiers échanges 29/09/2022 | 08:02 Laurent Polsinelli 29/09/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Profitant de la baisse des rendements obligataires après l'intervention de la Banque d'Angleterre, ainsi que du retournement haussier de Wall Street, le CAC40 a nettement redresser la barre et terminé en hausse de 0.19% à 5765 points (plus bas à 5651 points).

La Banque d'Angleterre a, en effet, annoncé qu'elle achèterait autant d'obligations britanniques que nécessaire durant les deux prochaines semaines afin de stabiliser les marchés financiers. Cette intervention découle de la chute des cours des emprunts d'Etat et de la livre sterling suite à la présentation des projets budgétaires du gouvernement.



Du côté des valeurs, Cap Gemini a récupéré 3.88%, Schneider Electric 2.42%, Renault 2.4% et Hermès 2.36%, tandis que Société Générale a perdu 4.35%, ArcelorMittal 4.12% et BNP Paribas 3.9%. Les indices américains ont quant à eux rebondi fortement, avec la baisse du dollar. Le Dow Jones a clôturé en forte hausse de 1.88% à 29683 points, le S&P500 a gagné 1.97% à 3719 points et le Nasdaq100 1.97%.



En attendant le PIB américain et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée et afficher un gain initial de 0.1% aujourd'hui.



Techniquement, le marché parisien amorce une reprise technique sur le seuil des 5650 points. Le premier objectif majeure est désormais fixé à 5852 points. Au-delà, les 5918 points seraient alors en ligne de mire.

