En légère hausse en attendant New York 12/11/2021 | 11:21 Laurent Polsinelli 12/11/2021 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7016 PTS/ 7100 PTS

Malgré la hausse des places asiatiques ce matin, les places européennes évoluent en ordre dispersé en cette fin de semaine, toujours préoccupée par la persistance des tensions inflationnistes et le retour des craintes sanitaires. L'indice CAC40 garde néanmoins le cap et affiche un léger gain de 0.2% à 7073 points, après avoir frôlé les 7100 points en début de journée (plus haut à 7097 points).



Sur le front des valeurs, Renault progresse de 4.6%, Kering gagne 1.8%, L'Oréal et LVMH 1.1%. C'est ArcelorMittal qui signe la plus forte baisse aujourd'hui (-3.8% après +4.1% hier). Du côté des statistiques, la production industrielle recule de 0.2% en zone euro. Seul l'infice de confiance du Michigan sera publié aux Etats-Unis à 16h.



Techniquement, pas de changement. Comme évoqué dernièrement, en données horaires, la dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 7016 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.