En légère hausse en attendant Wall Street

Malgré la forte baisse de Wall Street vendredi, toujours affectée par les craintes de récession et les craintes de resserrements monétaires, la bourse de Paris s'inscrit en légère hausse de 0.29% à 5949 points ce lundi. Le S&P500 progresse quant à lui de 1% en préouverture.



Seule statistique au programme, l'indice Empire State manufacturier sera publié à 14h30.

Les initiatives devraient rester limitées en attendant les nombreux résultats d'entreprises de la semaine.



Parmi les composantes du CAC40, Thalès s'adjuge 2%, Safran 1.9% et Pernod Ricard 1.6% tandis qu'Eurofins et Hermès ferment la marche, avec un repli de 0.7%.



En données horaires, pas de changement, on suivra la sortie des 5880/6044 points pour agir.

