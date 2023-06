Malgré l'annonce d'une récession technique en zone euro (PIB en baisse de 0.1% ces deux derniers trimestres), le CAC40 grappille actuellement 0.18% à 7215 points, après un début de séance baissier.



Le PIB est ressorti en baisse de 0.1% au premier trimestre (contre +0.1% en première estimation). Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées aux Etats-Unis à 14h30 et les stocks des grossistes à 16h.



Concernant les valeurs, Renault progresse de 3.1%, Société Générale s'adjuge 2.7%, Alstom 2.4% et ArcelorMittal 2% tandis que Cap Gemini cède 1.6%, Eurofins 1% et Worldline 0.9%.



Techniquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 7171/7228 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.