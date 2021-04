En lévitation après la Fed

Saluant quelques bons résultats d'entreprises et le maintien de la politique monétaire ultra-accommodante de la Fed, la bourse de Paris a rallié ce matin le seuil des 6350 points, avant de rendre une partie de ses gains. Cette dernière s'adjuge actuellement 0.49% à 6338 points, tandis que le S&P500 est attendu en hausse de 0.6%.

Du côté des valeurs, Airbus grimpe de 2.6%, avec STM (+2%) et Cap Gemini (+1.8%). Parmi les baisses, Renault recule de 2.9% et Unibail de 1.6%.



Du côté des statistiques, les opérateurs attendent le PIB à 14h30 (consensus 6.8%) ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage anticipées à 545K, avant les promesses de ventes de logements à 16h.



Techniquement, on suivra de près la sortie des 6331/6352 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.