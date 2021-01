En manque de catalyseur 13/01/2021 | 11:41 Laurent Polsinelli 13/01/2021 | 11:41 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5630 PTS/ 5721 PTS

Dans l'attente de quelques statistiques américaines et du coup d'envoi de la saison des trimestrielles vendredi aux Etats-Unis, le CAC40 s'inscrit en timide hausse de 0.07% à 5655 points, la tendance restant alourdie par la propagation inquiétante du coronovirus.

Sur le front des valeurs, Carrefour bondit de 14.2%, après avoir été approché par le géant canadien d’alimentation Couche­-Tard, dans une démarche "amicale". Téléperformance progresse de 1.8% et Orange de 1.6%.

Parmi les plus fortes baisses, on retrouve Unibail (-2.5%), suivie par Renault (-1.5%) et Michelin (-1.3%).



Concernant la macroéconomie, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice CPI, puis des stocks pétroliers à 16h30. Le Livre Beige de la Fed sera dévoilé à 20h.



En données horaires, la consolidation perdure. On continuera de surveiller la sortie des 5630/5721 points pour agir. Une sortie par le bas de cette zone militerait pour une poursuite des dégagements avec les 5600 points comme premier objectif baissier.

