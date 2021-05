En manque de catalyseur 04/05/2021 | 11:17 Laurent Polsinelli 04/05/2021 | 11:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6310 PTS/ 6350 PTS

En l'absence de réel catalyseur, les places européennes évoluent en ordre dispersé aujourd'hui, les opérateurs continuant de scruter l'évolution de la pandémie et les données sur l'inflation. Le CAC40 tire néanmoins son épingle du jeu, avec un gain actuel de 0.22% à 6321 points, à la faveur de la bonne orientation des valeurs bancaires et des pétrolières.



Sur le plan macroéconomique, la balance commerciale américaine sera dévoilée à 14h30 puis les commandes industrielles à 16h, anticipées en hausse de 1.3%.



Techniquement, l'indice CAC40 s'est affranchi ce matin de la zone des 6316, frôlant dans la foulée le seuil des 6350 points. A très cour terme, la dynamique se neutralise et il faudra désormais surveiller la sortie des 6310/6350 points pour agir.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.