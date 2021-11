En manque de catalyseur 17/11/2021 | 11:20 Laurent Polsinelli 17/11/2021 | 11:20 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris peine à trouver une réelle orientation aujourd'hui, les opérateurs limitant les initiatives alors que les récentes données macroéconomiques pourraient pousser les banques centrales à réduire prématurément leur soutien monétaire.

Ce matin, l'indice des prix à la consommation est, comme attendu, ressorti en hausse de 4.1%.

Aux Etats-Unis, seront dévoilés à 14h30 les permis de construire et les mises en chantier, puis les stocks pétroliers à 16h30.

Plusieurs membres de la Fed s'exprimeront encore en fin de journée.



A la mi-séance, le CAC40 est stable à 7153 points, tout comme le S&P500 en préouverture.



D'un point de vue graphique, le marché parisien se maintient à quelques encablures de ses records. A très court terme, on continuera de surveillera la sortie des 7119/7163 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Palmarès CAC 40 SCHNEIDER ELECTRIC SE 158.62 1.76% SAINT-GOBAIN 61.11 1.70% LEGRAND 96.2 1.48% KERING 721.1 1.39% ARCELORMITTAL 27.23 1.34% THALES 79.8 -1.55% ALSTOM 33.24 -2.12% SAFRAN 116.2 -2.75% WORLDLINE 49.71 -3.10% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 64.56 -4.64%