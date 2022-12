En manque de catalyseur 28/12/2022 | 12:02 Laurent Polsinelli 28/12/2022 | 12:02 Envoyer par e-mail :

Alourdi par la clôture en ordre dispersé de Wall Street hier, le CAC40 peine à trouver une réelle orientation aujourd'hui, d'autant que bon nombres d'opérateurs se sont absentés durant la trêve des confiseurs. L'indice parisien grappille actuellement 0.04% à 6553 points et le S&P500 progresse de 0.2% en préouverture.



Du côté des statistiques, les promesses de ventes de logements et l'indice manufacturier de Richmond seront publiés aux Etats-Unis à 16h.



Au niveau des valeurs, Unibail gagne 1.1%, Eurofins 0.8%, Kering et Total 0.7% tandis que Bouygues cède 0.9% avec Engie.



Graphiquement, le CAC40 évolue au sein d'une étroite zone de fluctuation comprise entre 6533 et 6579 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir.







