En manque de catalyseurs 16/07/2021 | 08:09 Jordan Dufee 16/07/2021 | 08:09 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6480 PTS/ 6580 PTS

L’indice parisien s’est enfoncé dans le rouge hier, perdant près de 1% à 6493 points. Le manque de catalyseurs haussiers incite à la prudence, alors que les investisseurs doivent digérer un grand nombre d’indicateurs économiques plutôt mitigés. Les résultats d’entreprises se poursuivront aujourd’hui avec de grosses pointures européennes comme Rio Tinto et Richemont en Europe ou encore General Electric aux Etats-Unis. Du côté des statistiques, la seconde estimation de l'inflation européenne de juin (11h00) précèdera les ventes de détail aux Etats-Unis (14h30), les stocks des grossistes de mai (16h00) et l'indice de confiance des consommateurs compilé par l'Université du Michigan pour juillet (16h00). Graphiquement, en données horaires, la configuration est neutre, les prix évoluant au sein d’une bande étroite de 100 points entre 6480 et 6580 points. L’aplatissement des moyennes mobiles confirme par ailleurs la neutralité de la configuration. Les cours sont revenus au contact de la borne basse de cette zone d’accumulation, un contact mis à profit par les acheteurs. On surveillera la sortie de cette zone, dans un sens, comme dans l’autre afin de prendre position. A ce titre, les vendeurs pourraient l’emporter en cas de cassure de la borne basse, avec les 6350 points en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.