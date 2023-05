Alors que l'attention reste focalisé sur la reprise des négociations au sujet du plafond de la dette américaine, le CAC40 a débuté la semaine sur une note hésitante.

Ce dernier s'effrite actuellement de 0.14% à 7481 points et le S&P500 reste stable en préouverture.



Les initiatives restent ainsi limitées d'autant qu'aucune publication majeure ne sera dévoilée aujourd'hui. Il faudra attendre demain pour les indices Flash PMI manufacturier et services en zone euro et aux Etats-Unis.



Sur le front des valeurs, Orange gagne 1.9%, Dassault Systèmes 1.6%, BNP Paribas 1.3% et Carrefour 0.9% tandis qu'ArcelorMittal cède 1%, Saint Gobain 0.7% et Airbus 0.6%.



Techniquement, on attendra la sortie des 7463/7523 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.