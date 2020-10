En mode attentiste Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4842 PTS/ 4886 PTS

Malgré la forte hausse de Wall-Street hier, suite au retour de D. Trump à la Maison Blanche, le CAC40 repart à la baisse aujourd'hui, avec un repli actuel de 0.15% à 4864 points.

La prudence reste de mise, les opérateurs guettant d'éventuelles informations au sujet des tractations entre Démocrates et Républicains pour le plan de relance.



Outre-Atlantique, l'indice S&P500 est désormais attendue en baisse de 0.2%.

Les commentaires prudents de Christine Lagarde freinent également les initiatives, cette dernière estimant que la reprise économique soit plus mouvementée, et non plus en V.



Du côté des statistiques, la balance commerciale américaine sera dévoilée à 14h30. En données horaires, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 4842 points, borne haute du gap ouvert hier. Seul un retour sous ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués avec les 4824 points comme premier objectif baissier.

