En mode "risk on" 09/03/2021 | 07:58 Laurent Polsinelli 09/03/2021 | 07:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les places financières sont vigoureusement reparties à la hausse ces dernières semaines, à la faveur des espoirs d'une accélération de la reprise économique, tandis que de nombreux pays commencent à alléger les mesures de restrictions sanitaires avec la poursuite des campagnes de vaccinations.

On assiste à de forts arbitrages sectoriels, les opérateurs vendant massivement les valeurs technologiques, au profit des valeurs plus sensibles à l'amélioration des perspectives économiques (cycliques, financières, automobile..).



Les données macroéconomiques restent solides, le plan de relance américain de 1900 milliards de dollars sur le point d'être validé, les banques centrales toujours disposées à poursuivre leur politique monétaire accommodante.. les éléments semblent réunis pour favoriser la hausse des marchés actions.



D'un point de vue graphique, le CAC40 conserve une dynamique clairement haussière en données journalières au-dessus des 5700 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours. L'indice prend désormais le chemin des 5995 points, borne haute d'un gap laissé ouvert le 24 février 2020. Ce niveau constitue l'ultime rempart avant un retour sur les 6100 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.