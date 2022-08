En nette baisse à la mi-séance 22/08/2022 | 11:19 Laurent Polsinelli 22/08/2022 | 11:19 Envoyer par e-mail :

A quelques jours du symposium de Jackson Hole, lequel devrait éclairer sur les perspectives économiques et la trajectoire des banques centrales dans les semaines à venir, l’Europe a débuté la semaine en nette baisse. Le CAC40 creuse en effet ses pertes depuis l’ouverture, affichant désormais un repli de 1.52% à 6397 points (plus bas à 6370 points).

En l’absence de publication macroéconomique majeure, la prudence devrait rester de mise, les opérateurs redoutant une poursuite des resserrements monétaires agressifs des banquer centraux pour juguler l’inflation.



Sur le front des valeurs, Seul Sanofi évolue en territoire positif (+0.4%). A l’opposé, Veolia perd 3.5%, Stellantis 3.4%, Arcelor Mittal 3.3%, Saint Gobain 3.2% et Renault 3.1%.



Outre-Atlantique, le S&P500 recule de 1.15% en préouverture.

En données horaires, la dynamique reste clairement négative sous les 6459 points, plus haut du jour. En l’absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, les 6339 points seront désormais en ligne de mire, borne basse d’un gap laissé ouvert le 29 juillet.

