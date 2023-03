En nette baisse avant le rapport sur l'emploi américain 10/03/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 10/03/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7169 PTS

Les places européennes ont de nouveau cédé du terrain hier, malgré la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis (211K contre 190K précédemment), les opérateurs continuant de craindre un durcissement prolongé de la politique monétaire de la Fed.

Le CAC40 a fait preuve de résilience et clôturé en léger repli de 0.12% à 7315 points.



Du côté des valeurs, Thalès a gagné 2.85%, Eurofins 2.12%, Schneider Electric 1.59%, Worldline 1.37% et STM 1.18% tandis qu'Unibail a perdu 3.84%, Renault 2.7%, BNP Paribas 2.12% et Stellantis 1.67%. Les indices américains ont quant à eux peu à peu creusé leurs pertes, alourdis notamment par les valeurs bancaires et les technologiques. Le Dow Jones a terminé en baisse de 1.66% à 32254 points, le S&P500 a cédé 1.85% à 3918 points et le Nasdaq100 2.05%. Aujourd'hui, en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en gap baissier de 1.5%.

Le consensus anticipe un taux de chômage à 3.4%, avec 224K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Graphiquement, le CAC40 devrait tutoyer les 7200 points à l'ouverture. Sous ce niveau, les 7169 points seraient de nouveau en ligne de mire, plus bas du début du mois.

