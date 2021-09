En nette baisse en attendant les banques centrales 08/09/2021 | 11:43 Laurent Polsinelli 08/09/2021 | 11:43 Envoyer par e-mail :

Contrairement à la préouverture, le CAC40 cède du terrain aujourd'hui, dans l'attente des minutes de la Fed ce soir et de la décisions de la BCE sur les taux demain.

Après une ouverture en gap baissier et un plus bas à 6628 points, le marché parisien cède désormais 0.91% à 6664 points.

Le S&P500 recule quant à lui de 0.15% en préouverture.



Peu de valeurs surnagent. Engie engrange 0.5%, Bouygues 0.3%. Parmi les baisses, Atos et Stellantis perdent 2.1%. Aucune statistique majeure n'est attendue aujourd'hui hormis le Livre Beige à 20h.



Techniquement, un biais baissier restera privilégié sous les 6690 points. La zone des 6640 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 6600 points.

