En nette baisse pour les quatre sorcières

La bourse de Paris est en passe d'aligner une quatrième séance consécutive de baisse, dans le sillage du profit warning de Fedex et des craintes de récession, tandis que les banques centrales adoptent une politique monétaire très agressive pour juguler l'inflation.

L'indice CAC40 cède actuellement 1.49% à 6065 points et le S&P500 recule de 0.9% en préouverture.



Du côté des statistiques, l'indice CPI est confirmé en hausse de 9.1% en zone euro. Aux Etats-Unis, seul l'indice de confiance du Michigan sera dévoilé à 16h (consensus 60).



D'un point de vue graphique, la dynamique demeure clairement négative en données horaires sous les 6143 points. A très court terme, on suivra de près la sortie des 6052/6107 points pour agir.

