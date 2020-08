En nette hausse à la mi-séance Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 31/08/2020 | 11:30

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4990 PTS/ 5066 PTS

Porté par l'accélération de l'activité du secteur non manufacturier en Chine (PMI à 55.2), la bourse de Paris débute la semaine sur une note positive, cette dernière s'inscrivant actuellement en hausse de 1.08% à 5056 points. Ces mêmes données seront publiées pour la zone euro demain.

Aucune statistique majeure ne sera dévoilée aux Etats-Unis aujourd'hui.



Sur le front de valeurs, Engie, ArcelorMittal et Renault ont pris la tête du palmarès, avec des gains respectifs de 6%, 4.8% et 4.3%. A l'opposé, Orange recule de 1.1% et Cap Gemini cède 0.8%.



Outre-Atlantique, les contrats Futures sont également en hausse de 0.3%. En données horaires, le CAC40 revient tester aujourd'hui la borne haute de son range 4990/5066 points. La réaction de l'indice à proximité des 5066 points devrait être déterminante. Le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5100 points voire 5144 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.