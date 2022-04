En nette hausse après Wall Street 26/04/2022 | 08:02 Laurent Polsinelli 26/04/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6408 PTS

Objectif de cours : 6572 PTS

Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, la bourse de Paris a débuté la semaine en nette baisse, dans le sillage des places asiatiques, tandis que la propagation du Covid laisse craindre un reconfinement général à Pékin. La tendance est resté aussi fragisilée par les craintes de durcissement de la politique monétaire de la Fed et un contexte de prudence puisque la saison des trimestriels va nettement s'intensifier cette semaine.

L'indice CAC40 a ainsi terminé en forte baisse de 2.01% à 6449 points hier, pénalisé par les valeurs liées aux matières premières et le luxe.



ArcelorMittal a décroché de 8.8%, Kering a perdu 4.3%, Total 4%, Hermès 3.9% et LVMH 3.7%. Quelques valeurs se sont néanmoins distinguées, Engie a gagné 3%, Eurofins 2.2% et Danone 1.7%.



Outre-Atlantique, les indices américains ont finalement repris de la hauteur en deuxième partie de séance, porté par les valeurs technologiques et l'annonce du rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.7% à 34049 points, le S&P500 s'est adjugé 0.57% à 4296 points et le Nasdaq100 a gagné 1.32%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs aujourd'hui et ouvrir en nette hausse de 1.6%.

Graphiquement, l'indice devrait ouvrir en gap haussier au-dessus de ses plus hauts de la veille et pourrait ainsi combler le gap de lundi vers 6572 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.