En nette hausse, le marché salue les résultats 28/04/2022 | 11:27 Laurent Polsinelli 28/04/2022 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6500 PTS/ 6575 PTS

Le rebond de Tokyo, après la décision de la BoJ de maintenir ses mesures de soutien ainsi que la salve de publications trimestrielles bien accueillies permettent au CAC40 de débuter la séance sur les chapeaux de roue. Celui accentue nettement son avance depuis l'ouverture et s'inscrit actuellement en hausse de 1.85% à 6564 points. Le S&P500 s'adjuge également 1.7% en préouverture. Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que de la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre (consensus 1.1%).



Au niveau des valeurs, Worldline grimpe de 4.5%, Dassault Systèmes de 4% et Total de 3.9% tandis qu'Unibail perd 1.8% et Thalès 0.3%.



En données horaires, le CAC40 vient de rallier une première cible majeure de rebond située vers 6575 points. La réaction de l'indice dans cette zone de cours pourrait être déterminante. Son franchissement libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation conséquent avec les 6555 points comme nouvel objectif, voire 6715/6760 points par extension.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 WORLDLINE 37.72 5.54% DASSAULT SYSTÈMES SE 42.645 5.53% CAPGEMINI SE 193.6 3.81% TOTALENERGIES SE 46.805 3.71% RENAULT 23.12 3.47% THALES 122.3 -0.49% PERNOD RICARD 194.3 -0.61% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 69.66 -1.42% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.