CAC 40 : En nette hausse pour les quatre sorcières

Par Aujourd'hui à 11:09Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7313 / 7359 Dans le sillage de Wall Street hier, la bourse de Paris repasse largement au-delà des 7300 points pour cette séance des quatre sorcières, s'adjugeant actuellement 0.77% à 7347 points.

Mercredi, la Fed avait opté pour un statu quo, prévoyant néanmoins 2 autres resserrements monétaires d'ici la fin de l'année, tandis que la BCE a augmenté ses taux de 25 points de base hier tout en imaginant une hausse du même ordre en juillet.



Du côté des statistiques, l'indice CPI progresse comme attendu de 6.1% en zone euro (+5.3% hors alimentation et énergie). L'indice de confiance du Michigan sera publié à 16h.



Graphiquement, le CAC40 revient à proximité de la borne haute de son range. La forte poussée américaine incite à la prudence et seul le dépassement de la zone des 7359/7378 points constituerait un nouveau signal positif. Partager

