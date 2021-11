En proie à des dégagements avec le retour des craintes sanitaires 19/11/2021 | 11:34 Laurent Polsinelli 19/11/2021 | 11:34 Envoyer par e-mail :

Cette séance de vendredi s'avère beaucoup plus volatile que les précédentes et ce n'est pas exclusivement liée à la compensation mensuelle. L'annonce d'un confinement généralisé en Autriche et évoqué en Allemagne a jeté le froid sur plusieurs secteurs, engendrant quelques prises de bénéfices après la forte hausse de ces derniers mois.

L'indice parisien, qui a inscrit un nouveau record à l'ouverture à 7183 points, cède désormais 0.35% à 7116 points.



Hermès bondit encore de 4.3%, Worldline gagne 3.5% et Eurofins 3.3% tandis qu'Unibail décroche de 4.9%, suivie par Renault (-3.8%) et BNP Paribas (-2.4%).

Outre-Atlantique, le S&P500 cède seulement 0.1% en préouverture et aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.

La volatilité pourrait néanmoins s'intensifier avec le retour des craintes sanitaires.



Graphiquement, la configuration se dégrade. En données horaires, la zone des 7087 points, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en cours en direction des 7016/7000 points.





