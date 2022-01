En proie à des dégagements en attendant Wall Street 18/01/2022 | 11:31 Laurent Polsinelli 18/01/2022 | 11:31 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 7172 PTS

Objectif de cours : 7100 PTS

En attendant le retour de Wall Street, fermée hier pour le Martin Luther King Day, la bourse de Paris et les autres places européennes subissent de lourds dégagements, rattrapées par les craintes inflationnistes et la hausse des rendements obligataires.

Après une brève incursion sous les 7100 points, le CAC40 réduit légèrement ses pertes, reculant désormais de 1.01% à 7128 points.



Le S&P500 cède quant à lui 1% en préouverture.

Concernant les valeurs, Total Energies engrange 0.7%, Bouygues 0.4%. A l'opposé, Worldline perd 2.3%, Kering 2.2% et Safran 2.1%. Du côté des statistiques, l'indice Empire state manufacturier sera dévoilé à 14h30 puis l'indice NAHB des prix immobiliers à 16h.



Graphiquement, on maintiendra un biais baissier en données horaires sous les 7212 points voire sous les 7172 points en intraday. La zone des 7100 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7065 points puis 7000 points.

