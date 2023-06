A l’instar de Wall Street vendredi et des places asiatiques ce matin, en l’absence de mesure relance en Chine, les indices européens ont débuté la semaine sur une note baissière. Les opérateurs optent ainsi pour quelques prises de bénéfices, d’autant que New-York restera fermée aujourd’hui.

Le CAC40 cède actuellement 0.65% à 7340 points, malgré la résilience des valeurs financières.



Société Générale progresse de 1.2% avec Renault, Safran s'adjuge 1.1%, BNP Paribas 0.8% et Crédit Agricole 0.6%. A l’opposé, Vinci perd 3.6%, Air Liquide 3%, Engie 1.8%, Veolia 1.7%.

En données horaires, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation après son récent rebond. On maintiendra un biais baissier sous les 7362 points, plus hauts du jour, avec les 7310 points en ligne de mire, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. Sous ce seuil, on pourrait alors viser les 7266 points.