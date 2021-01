En proie à quelques prises de bénéfices 15/01/2021 | 12:13 Laurent Polsinelli 15/01/2021 | 12:13 Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5721 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

Dans l'attente des premières publications des valeurs bancaires américaines, la bourse de Paris cède du terrain aujourd'hui pour cette séance des trois sorcières. L'indice CAC40 recule actuellement de 0.8% à 5635 points, malgré l'annonce hier par Joe Biden d'un plan de relance de 1900 milliards de dollars.

La prudence devrait rester de mise avant les résultats de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo à 13 et 14h. A la mi-séance, le marché parisien recule de 0.8% à 5635 points et les contrats Futures américains reculent de 0.5%. Du côté des statistiques, les opérateurs attendent à 14h30 les ventes au détail, l'indice PPI et l'indice Empire state manufacturier, avant les stocks des entreprises et l'indice du Michigan à 16h.



En données horaires, le CAC40 revient tester la zone des 5630/5635 points. Son enfoncement libèrerait un nouveau potentiel baissier en direction des 5600 points.

