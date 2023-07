Les marchés d'actions européens pourraient ouvrir dans le rouge lundi, dans le sillage des marchés asiatiques, pénalisés par l'annonce d'une faible croissance de l'économie chinoise au deuxième trimestre.



Le CAC40 a poursuit son mouvement de rattrapage, alignant vendredi une sixième séance consécutive de hausse (+0.06% à 7374 points).



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi sur des prises de bénéfices et après les prévisions mitigées de grandes banques américaines. L'indice Dow Jones a gagné 0,33% à 34.509 points, le S&P-500 a perdu 0.10% à 4.505 points et Le Nasdaq a reculé de son côté de 0.18% à 14.113 points.



Sur le front des valeurs, LVMH a gagné 1.71%, Hermès 1.60%, L'Oréal 0.84%, Vinci 0.83% et Pernod-Ricard 0.80% tandis que TotalEnergies a cédé 2.58%, Axa 1.22%, Safran 1.21%, Société Générale 1.18% et Airbus 1.17%.



Côté indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, le marché attend notamment mardi la publication des ventes au détail de juin, alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) se réunit la semaine prochaine. La publication des résultats de deuxième trimestre débute véritablement cette semaine à Wall Street.



Le CAC 40 parisien devrait perdre 0,48% à l'ouverture, d'après les contrats Futures ce matin.



Techniquement, le CAC40 vient de combler un gap datant du 5 juillet et se dirige vers les 7430 points, plus hauts de fin juin. Un biais haussier restera pour le moment privilégié au-dessus des 7330 points.