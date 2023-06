La bourse de Paris et les autres places européennes ont clôturé en territoire négatif hier, creusant quelque peu leurs pertes en deuxième partie de séance, après l'audition de Jerome Powell devant le Congrès américain qui a souligné cette semaine, à deux reprises, la nécessité de poursuivre le durcissement monétaire entamé en mars 2022 malgré les risques pour l'emploi et la conjoncture.



Trois banques centrales en Europe, la Banque nationale suisse (BNS), la Norges Bank et la Banque d'Angleterre (BoE) ont en outre procédé jeudi à un nouveau relèvement de leurs taux directeurs respectifs tout en prévenant que d'autres hausses étaient en préparation.



Les anticipations sur un renchérissement du coût du crédit pèsent sur le moral des investisseurs et accroissent les incertitudes. Le CAC40 a ainsi terminé hier en repli de 0.73% à 7 203 points.



Du côté des valeurs, Alstom a engrangé 1.44%, EssilorLuxottica 0.43%, STMicroelectronics 0.38% et Kering 0.35% tandis que TotalEnergies a perdu 2.49%, Worldline 2.38% avec Teleperformance 2.35 et BNP Paribas 2.31%.



Les indices américains ont retrouvé un peu d'allant jeudi après trois séances de pertes, soutenus par un regain d'appétit pour les valeurs de croissance, le Dow Jones a perdu 0.01% à 33 951 points, le S&P500 a gagné 0.37% à 4381 points et le Nasdaq100 1.18% à 15042 points.



Les dégagements devraient ainsi se poursuivre ce matin en Europe, les contrats Futures laissant présager d'une nouvelle baisse de 0.7% pour le CAC40.



En données horaires, la configuration reste dégradée. La zone des 7 225 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en cours en direction des 7200/7171 points voire 7 141 points par extension.