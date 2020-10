En situation d'attente Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4780 PTS/ 4875 PTS

Après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge, dans le sillage de quelques résultats d’entreprises et des craintes au sujet de la crise sanitaire qui continue à se développer, l’indice CAC40 a bénéficié d’un sursaut en fin de journée, pour finalement clôturer en léger repli de 0.05% à 4851 points.

On notera toutefois les bonnes performance de Pernod Ricard (+3.9%) et Schneider Electric (+2.1%) après leurs trimestriels.



En légère baisse à la cloche parisienne, les indices américains ont gardé le cap, porté par les espoirs de l'adoption du plan de relance. Le Dow Jones a gagné 0.54% à 28363 points, le S&P500 s'est adjugé 0.52% à 3453 points et le Nasdaq100 a perdu 0.02%.



La prudence devrait rester de mise aujourd'hui, comme le suggèrent les contrats Futures pour le CAC40, en légère hausse de 0.1%.



En données horaires, la tendance demeure baissière sous les 4875 points. Seul le franchissement de ce niveau militerait pour l'amorce d'une reprise technique en direction des 4900/4920 points dans un premier temps, voire 4950 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

