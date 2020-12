En situation d'attente 08/12/2020 | 08:09 Laurent Polsinelli 08/12/2020 | 08:09 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5612 PTS

La bourse de Paris a débuté la semaine sur une note baissière, tiraillée entre les espoirs d'un nouveau geste des banques centrales, la poursuite de la propagation de la pandémie et les incertitudes persistantes au sujet du Brexit. Impacté notamment par le compartiment des bancaires, le CAC40 a terminé en baisse de 0.64% à 5573 points, contre un plus bas à 5535 points en début de journée.

Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas ont signé les plus fortes baisses, avec respectivement -2.9%, -2.73% et -2.7%.

A l'opposé, c'est AirLiquide qui prendre la première marche du podium (+1.19%), suivie par Carrefour (+1.15%) et STM (+1.03%).



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, le Nasdaq100 a inscrit un nouveau record, avec +0.54% à 12596 points, tandis que le Dow Jones a perdu 0.49% à 30069 points et le S&P500 0.19% à 3691 points.



Ce matin, l'indice parisien devrait débuter la séance en baisse de 0.3%.

D'un point de vue graphique, l'indécision reste forte, le CAC40 consolidant horizontalement sans réelle intensité au sein du range 5545/5612 points. On attendra la sortie de cette zone pour agir dans un sens comme dans l'autre.







