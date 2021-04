En situation d'attente 27/04/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 27/04/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

En l'absence de réel catalyseur et dans l'attente des résultats des géants de la Tech et de la décision de la Fed sur les taux, la bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0.28% à 6275 points hier. La tendance a notamment été soutenue par les foncières (Unibail +4.64%), les financières (Société Générale +4.03%, BNP Paribas +2.77%). Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé dans un contexte de prudence. Le Dow Jones a perdu 0.18% à 33981 points tandis que le S&P500 a inscrit un nouveau record en clôture (+0.18% à 4187 points). Le Nasdaq100 a pour sa part gagné 0.61%. Après bourse, Tesla a dévoilé des résultats légèrement supérieurs aux attentes, le titre cédait 2.5% dans les échanges électroniques.



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi ouvrir sur une note hésitante, les contrats Futures demeurant autour de l'équilibre.

D'un point de vue graphique, pas de changement, on attendra la sortie des 6229/6289 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour un retour rapide vers les plus hauts annuels.

