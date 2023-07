Pénalisée notamment par les valeurs du luxe et des indices PMI sous les attentes en zone euro et aux Etats-Unis, la bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0.07% à 7427 points hier, dans un climat d'attentisme avant les décisions des banques centrales et de nombreuses publications de sociétés de part et d'autre de l'Atlantique.

L'indice PMI manufacturier est ressorti à 42.7 en zone euro (43.4 le mois dernier) et celui des services recule à 51.1 (52 précédemment).

Ces mêmes indices étaient mitigés aux Etats-Unis, avec un indice manufacturier qui se redresse à 49 (46.3 le mois dernier) tandis que celui des services retombe à 52.4 (54.4 en juin).



Au niveau des valeurs, Société Générale a gagné 2.15%, Renault 1.74%, Téléperformance 1.65%, Worldline 1.64% alors que Publicis a perdu 1.83%, Kering 1.61%, Cap Gemini 1.9%, EssilorLuxottica 1.4% et LVMH 1.19%.



Wall Street a de son côté clôturé en légère hausse, les opérateurs continuent de parier sur la fin des hausses de taux aux Etats-Unis, après celle de 25 points de base anticipée à l'issue de la réunion de la Fed du 25 et 26 juillet.

La prudence devrait encore l'emporter ce matin à Paris, les contrats Futures évoluant à proximité de l'équilibre.

En données horaires, l'indice se maintient pour le moment sur ses plus hauts, ne montrant aucun signe de faiblesse. Seul l'enfoncement de la zone des 7390 points militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 7360/7320 points dans un premier temps.