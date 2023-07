Malmenée depuis le début de semaine avec les craintes de récession et la perspective de nouveaux resserrements monétaires en Europe et aux Etats-Unis, la bourse de Paris a subi un lourd décrochage hier, avec un repli de 3.13% à 7082 points à la clôture.

L'appétit pour le risque a été ravivé par les récents commentaires de la Réserve Fédérale, la hausse des rendements obligataires et les bonnes statistiques américaines à la veille du rapport mensuel sur l'emploi.



Contre toute attente, l'enquête ADP a fait état de 497K créations d'emplois dans le secteur privé (226K attendues et 267K le mois dernier), témoignant toujours de la bonne santé du marché du travail aux Etats-Unis. Le déficit de la balance commerciale américaine s'est réduit (-69B contre -74.4B précédemment) et l'ISM services a fortement rebondi à 53.9 (50.3 le mois dernier).



Les anticipations à plus de 92% d'une hausse de taux par la Fed en fin de mois ont ainsi pesé sur Wall-Street. Le Dow Jones a perdu 1.07% à 33922 points, le S&P500 a cédé 0.79% à 4411 points et le Nasdaq100 0.75%.



En attendant le rapport sur l'emploi à 14h30, le CAC40 devrait débuter la séance en timide hausse de 0.2%.

Techniquement, la volatilité est montée d'un cran. La dynamique demeure clairement baissière sous les 7240 points voire sous les 7150 points en intraday. A très court terme, on attendra la sortie des 7049/7151 points pour agir.