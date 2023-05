Malmenée par les valeurs du luxe et les pétrolières, suite à des statistiques chinoises décevantes, la bourse de Paris a clôturé en baisse de 0.59% à 7397 points hier, en attendant les données sur l'inflation américaine.



Sur le front des valeurs, Téléperformance a gagné 1.92%, Veolia 1.77%, Thalès 1.13% et Carrefour 1.03% tandis qu'Eurofins a cédé 4.12%, Kering 2.71%, Dassault Systèmes 1.83%, Unibail 1.74%, Cap Gemini 1.64% et Total 1.33%.



Wall Street a également cédé du terrain, dans un contexte de prudence, les opérateurs surveillant les négociations sur le relèvement du plafond de la dette et attendant la publication de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis (consensus +0.4%, soit +5% sur un an).

Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.17% à 33561 points, le S&P500 a perdu 0.46% à 4119 points et le Nasdaq100 0.68%.



Aujourd'hui, l'indice parisien devrait ouvrir autour de l'équilibre.

En données horaires, la consolidation se poursuit. On suivra de près la sortie des 7358/7420 points pour agir.