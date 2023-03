En situation d'attente avant l'inflation européenne

Bien orientée en première partie de séance, la bourse de Paris a ensuite rapidement basculé dans le rouge, malmenée par la hausse des rendements obligataires et les craintes de resserrements monétaires prolongés avec la résilience de l'inflation.

Après un plus haut à 7327 points, le CAC40 a finalement terminé non loin de son plus bas du jour, en baisse de 0.46% à 7234 points.



Du côté des valeurs, Stellantis s'est adjugée 3.42%, ArcelorMittal 2.25%, Saint Gobain 2.09%, Publicis 1.41% et Bouygues 1.4% tandis qu'Eurofins a décroché de 12.12%. BNP Paribas a perdu 4.16%, Unibail 3.57%, Carrefour 3.39% et Société Générale 2.48%.

Au niveau de la macroéconomie, l'ISM manufacturier est ressorti à 47.7 contre 47.4 précédemment aux Etats-Unis mais la composante sur les prix grimpe à 51.3 (44.5 le mois dernier). Les dépenses de construction ont reculé de seulement 0.1%, après -0.7% le mois dernier. En zone euro, l'indice PMI manufacturier était conforme aux attentes à 48.5.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, alourdis pas la hausse des rendements obligataires. Le Dow Jones a grappillé 0.02% à 32661 points, le S&P500 a cédé 0.47% à 3951 points et le Nasdaq100 0.86%.



En attendant le taux de chômage en zone euro et surtout l'indice des prix à la consommation à 11h, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.3% ce matin. Les opérateurs prendront ensuite connaissance des minutes de la BCE à 13h30 puis aux Etats-Unis, des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la productivité.

En données horaires, l'indice fait preuve de volatilité, évoluant depuis plusieurs séances dans une fourchette de 100 points. La rupture de la zone des 7219 points pourrait engendrer de nouveaux dégagements en direction des 7180 points voire 7130 points.