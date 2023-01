En situation d'attente avant l'ouverture du bal des publications 13/01/2023 | 08:04 Laurent Polsinelli 13/01/2023 | 08:04 Envoyer par e-mail :

Les données sur l’inflation américaine ont engendré une nette hausse de la volatilité hier et après un plus haut à 7015 points, le CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.74% à 6975 points.



Au niveau des valeurs, Unibail s'est adjugée 4.04%, Téléperformance 3.99%, Cap Gemini 3.3%, Worldline 2.52% et Société Générale 2.41% tandis qu'Essilor a perdu 1.56%, Vivendi 0.87% et Danone 0.84%.



Concernant les statistiques du jour, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 205K contre 206K la semaine dernière. Quant à l’indice CPI, il recule de 0.1% en décembre, soit une hausse de 6.5% en rythme annuel (+7.1% le mois dernier). Hors alimentation et énergie, il progresse néanmoins de 0.3% contre 0.2% précédemment.



Après être passés en territoire négatif en début de séance, les indices américains sont repartis à la hausse, ces chiffres encourageants plaidant pour un réduction du rythme de remontée des taux. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.64% à 34189 points, le S&P500 a gagné 0.34% à 3983 points et le Nasdaq100 0.5%.



L'indice parisien devrait ouvrir en timide hausse de 0.2% aujourd'hui en attendant les publications des banques américaines.

Graphiquement, pas de changement, la dynamique reste positive au-dessus des 6918 points. Seule l'enfoncement de cette zone de cours militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 6845 points.

