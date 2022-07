En situation d'attente avant la BCE 21/07/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 21/07/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir gagné jusqu'à 0.7% hier en début de journée, rassurée notamment par la reprise des livraisons de gaz russe, la bourse de Paris a basculé dans le rouge suite à une dépêche évoquant les nouveaux objectifs territoriaux de Moscou en Ukraine. L'indice CAC40 a finalement clôturé en repli de 0.27% à 6184 points, dans une logique de prudence en attendant la décision de la BCE en matière de politique monétaire.



Sur le front des valeurs, Dassault Système a gagné 2.71%, STM 2.12%, Vivendi 1.56% et Publicis 1.53%, tandis qu'Alstom a encore perdu 2.68%, Sanofi 2.14% et Veolia 1.98%.



Les indices américains ont quant à eux gagné du terrain à la faveur des valeurs technologiques. Le Nasdaq100 a engrangé 1.55%, le S&P500 0.59% à 3959 points et le Dow Jones s'est adjugé 0.15% à 31874 points.



Tandis que la BoJ a maintenu sa politique monétaire inchangée et relevé ses prévisions d'inflation (+2.3% cette année), le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre. La BCE rendra son verdict sur les taux à 14h15, avant la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30.



En données horaires, le CAC40 marque une pause après 3 séances consécutives de forte hausse. A court terme, on suivra de près la sortie des 6132/6245 points pour agir.

