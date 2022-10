En situation d'attente avant la BCE 27/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 27/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6219 PTS/ 6282 PTS

Malgré le repli de Wall Street et des résultats de sociétés mitigées, la bourse de Paris a clôturé en hausse de 0.41% à 6276 points hier, toujours soutenue par la baisse des rendements obligataires et les espoirs d'un ralentissement du rythme de remontée des taux.

La banque centrale du Canada a d'ailleurs annoncé une hausse de son taux directeur de seulement 50 points de base (consensus 75).



Du côté des valeurs, Alstom a rebondi de 5.19%, Thalès s'est adjugée 3.82%, Worldline 2.81%, Legrand 2.59% et ArcelorMittal 2.3% tandis que Dassault Systèmes a perdu 2.75%, Publicis 2.32% et Michelin 1.8%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones grappille 0.01% à 31839 points alors que le S&P500 a perdu 0.74% à 3830 points et le Nasdaq100 2.26%, en raison des résultats décevants d'Alphabet (-9.14%), de Microsoft (-7.72%) et Meta (-5.59%). Meta a dévoilé des perspectives très décevantes, le titre plongeait de près de 20% dans les échanges électroniques.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu autour de l'équilibre, avant la décision de la BCE sur les taux à 14h15 (consensus +75 points de base) et la conférence de presse qui suivra à 14h45.

A 14h30, les opérateurs prendront également connaissance de la première estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre (consensus +2.3%) ainsi que des commandes de biens durables et des inscriptions hebdomadaires au chômage.



En données horaires, la dynamique demeure clairement positive au-dessus des 6219 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, le sens de sortie des 6219/6282 points permettra de mettre à profit une nouvelle impulsion haussière en direction des 6300/6360 points ou au contraire des prises de bénéfices qui devraient ramener l'indice vers les 6130 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.