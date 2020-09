En situation d'attente avant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5000 PTS/ 5075 PTS

Malgré la forte poussée de Wall-Street à l’ouverture, la bourse de Paris n'est pas parvenue à accélérer à la hausse hier, clôturant sur un gain de seulement 0.35% à 5051 points, lestée par ses poids lourds (Total -1.5% et Sanofi -0.6%).

Les tergiversations au sujet du Brexit ont ainsi été reléguées au second plan, les opérateurs focalisant leur attention sur les espoirs d’un remède contre le covid-19 suite à la reprise des essais cliniques du vaccin d’AstraZeneca. Les indices américains ont nettement progressé à la faveur du rebond des valeurs technologiques, à l'image du Nasdaq100 qui a engrangé 1.72%. Le Dow Jones a gagné 1.18% à 27993 points et le S&P500 1.27%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir sans réelle tendance, malgré une production industrielle chinoise en hausse de 5.6%. Les ventes au détail ont progressé de 0.5%, leur première hausse depuis le début de la pandémie. Les opérateurs prendront connaissance à 11h de l'indice Zew allemand, anticipé à 69.7.



En données horaires, l'indécision perdure. Il faudra attendre la sortie des 5000/5075 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

