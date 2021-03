En situation d'attente avant la Fed 17/03/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 17/03/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré la suspension par l'Allemagne, la France et l'Italie de l'utilisation du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, suspecté de provoquer des caillots sanguins, le CAC40 a terminé en hausse de 0.32% à 6055 points hier, les opérateurs conservant l'appétit pour le risque avec l'amélioration des perspectives économiques.

Sur le front des valeurs, Unibail a gagné 4.76%, Safran 2.58% et STM 1.95% tandis qu'Essilor ferme la marche (-1.79%), suivie par Renault (-1.41%) et Bouygues (-1.29%).



Outre-Atlantique, les indices ont terminé en ordre dispersé, en attendant le verdict de la Fed en matière de politique monétaire. Les statistiques ont par ailleurs déçu, à l'image de la baisse de 3% des ventes au détail ou du repli de 2.2% de la production industrielle. En revanche, les prix à l'importation ont progressé de 1.3%.

A la clôture, le Nasdaq100 s'adjugeait 0.53%, alors que le Dow Jones et le S&P500 ont perdu respectivement 0.39% et 0.16%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note hésitante. Graphiquement, pas de changement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 6020 points avec les 6110 points en ligne de mire. Seul l'enfoncement des 6020 points militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5990 points puis 5950 points.

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES -0.64% 34.27 2.50% CAC 40 -0.01% 6054.82 9.08% RENAULT 3.10% 39.635 7.51% SAFRAN -1.20% 123.6 7.89% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE -1.31% 72.58 13.87% Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.