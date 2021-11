En situation d'attente avant la Fed 02/11/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 02/11/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

En l’absence de nombreux opérateurs pour ce lundi férié travaillé, la bourse de Paris a terminé à son plus haut du jour, en hausse de 0.92% à 6893 points. La tendance a été soutenue par les record de Wall Street ainsi que par le secteur bancaire, sur fond d’anticipations d’un durcissement de la politique monétaire de la Fed mercredi.



Sur le font des valeurs, BNP Paribas a signé la plus forte hausse (+3%), avec Essilor (+2.7%) et Saint Gobain (+2.3%), tandis que Worldline a encore perdu 3.5%, portant ainsi sa contreperformance à -26.9% sur les cinq derniers jours.



Outre-Atlantique, les indices ont une nouvelle fois inscrit de nouveaux plus hauts, toujours portés par une saison des résultats qualitatives. Le Dow Jones a gagné 0.26% à 35913 points, le S&P500 s'est adjugé 0.18% à 4613 points et le Nasdaq100 0.35% Aujourd'hui, l'indice parisien devrait néanmoins marquer une pause et ouvrir à proximité de l'équilibre.

En données horaires, le CAC40 suit une tendance haussière au-dessus des 6859 points, borne haute du gap laissé ouvert hier. Au-dessus de ce seuil, les 6914 points restent en ligne de mire, dernier rempart avant les 6944 points, record historique datant de septembre 2000.







