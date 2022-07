En situation d'attente avant la Fed 27/07/2022 | 08:19 Jordan Dufee 27/07/2022 | 08:19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6132 PTS/ 6260 PTS

L’indice parisien s’est enfoncé dans le rouge hier et a cédé un peu plus de 0,40% 6211 points. L'accumulation de mauvaises nouvelles sur le front économique incite à la prudence. Les craintes s'intensifient en Europe avec l'envolée des prix du gaz naturel et de l'électricité, qui va nécessairement peser sur l'activité industrielle du Vieux-Continent. Ensuite, le FMI a révisé à la baisse ses estimations de croissance mondiale pour le deuxième semestre, de quoi alimenter un peu plus les débats autour d'une probable récession. Les investisseurs en manque de catalyseurs haussiers pourront ainsi se tourner vers les résultats d'entreprises, notamment ceux de LVMH, qui a réalisé un bénéfice net de 6,5 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 23% par rapport à la même période de 2021 Ce jour, tous les regards seront tournés vers la Réserve Fédérale, dont le comité de politique monétaire entame aujourd'hui une réunion de deux jours, devrait s'en tenir à sa trajectoire de durcissement avec un relèvement des taux directeurs d'au moins 75 points de base. Graphiquement, en données horaires, les cours évoluent à plat au sein d'un trading range borné entre 6132 et 6260 points. A ce titre, on suivra de près la sortie des 6132/6260points pour mettre à profit une poursuite du rebond en direction des 6330 points ou au contraire, de nouvelles dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 6030 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.