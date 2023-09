Après un début de séance baissier, le CAC40 a rapidement repris un peu hauteur, en attendant la décision de la Fed sur les taux demain.

L’indice des prix à la consommation a par ailleurs rassuré en zone euro, en ressortant à 5.2% contre 5.3% précédemment.

Les permis de construire et les mises en chantier seront dévoilés à 14h30 aux Etats-Unis.



A la mi-séance, le marché parisien progresse de 0.19% à 7289 points et le S&P500 est proche de l'équilibre en préouverture.



Au niveau des valeurs, Renault gagne 2.1%, Total 1.5% et Worldline 1.4% alors que Legrand cède 0.7%, STM 0.6% et Kering 0.5%.



Graphiquement, le CAC40 tente de prendre appui sur la zone des 7247 points. A court terme, il faudra attendre la sortie des 7247/7366 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.