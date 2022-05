En situation d'attente avant la Fed et les statistiques 04/05/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 04/05/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6408 PTS/ 6507 PTS

Portée notamment par le compartiment des bancaires et les pétrolières, la bourse de Paris a repris des couleurs hier et terminé en hausse de 0.79% à 6476 points. La prudence est néanmoins restée de mise en attendant le verdict de la Fed en matière de politique monétaire. Cette dernière devrait vraisemblablement procéder ce soir à un relèvement de 50 points de base du taux directeur. Parmi les composantes du CAC40, Alstom a gagné 5.43%, BNP Paribas 5.15%, ArcelorMittal 4.24% et Total 3.87% tandis que le luxe était à la peine, à l'image d'Hermès (-2.08%) ou encore de L'Oréal (-1.94%).



Au niveau de la macroéconomie, l'indice PPI est ressorti en hausse de 5.3% en zone euro (après 1.1% le mois dernier), le taux de chômage recule à 6.8% et les commandes industrielles américaines ont progressé plus que prévu (2.2% contre 0.1% précédemment).



Dans un contexte de prudence, les indices américains ont quant à eux terminé en timide hausse. Le Dow Jones a gagné 0.2% à 33128 points, le S&P500 s'est adjugé 0.48% à 4175 points et le Nasdaq100 grappille 0.11%.



Plusieurs statistiques majeures sont au programme aujourd'hui, les ventes au détail, l'indice PMI services en zone euro et aux Etats-Unis, l'ISM services, la balance commerciale ainsi que l'enquête ADP (consensus 382K). Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance non loin de l'équilibre.



Techniquement, l'indice parisien demeure en phase de reprise. A court terme, on suivra de près la sortie des 6400/6508 points pour agir.





© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.