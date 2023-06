A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a terminé en hausse de 0.56% à 7290 points hier, rassuré par le ralentissement plus fort que prévu de l'inflation américaine. L'indice CPI est ressorti en hausse de 0.1% (contre 0.4% le mois dernier), soit une progression de 4% sur un an (contre 4.9% précédemment), alors que le consensus tablait sur 4.1%.

Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation est conforme aux attentes, en hausse de 0.4%.

L'appétit pour le risque a ainsi été soutenu par les anticipations quasi unanime d'un statu quo de la Fed ce soir. La BCE devrait quant à elle relever le loyer de l'argent de 25 points de base demain.



Du côté des valeurs, Téléperformance s'est adjugée 3.81%¨, Saint Gobain a gagné 3.11%, Legrand 2.09%, Stellantis 1.74% tandis que Sanofi a perdu 1.15%, Orange 0.98% et Bouygues 0.86%.

Les indices américains ont également poursuivi leur ascension, le Dow Jones a gagné 0.43% à 34212 points, le S&P500 a progressé de 0.69% à 4369 points et le Nasdaq100 0.79%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir sans grand changement aujourd'hui.

En données horaires, il faudra désormais suivre de près la sortie des 7237/7308 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.



La séance sera rythmée par la production industrielle en zone euro à 11h, l'indice PPI US à 14h30, les stocks pétroliers à 16h30, la décision de la Fed sur les taux à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.